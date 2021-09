Representantes da Enel não comparecem a audiência pública em Sobral

Uma audiência pública que seria realizada na última terça-feira (15), pela Câmara Municipal de Sobral, foi cancelada minutos antes da sua realização, devido ao não comparecimento dos representantes da companhia energética Enel.





O encontro tinha como objetivo debater a má qualidade da prestação de serviços da concessionária ENEL, na distribuição de energia em Sobral.





Com a ausência, a mesa diretora com anuência dos demais vereadores deverá judicializar a questão e requisitar o comparecimento dos diretores da Enel, para tratar de ações que possam sanar com as constantes reclamações da população.





(Célio Brito)