TROFÉU HOMENS DE SUCESSO 2021

Neste ano, já em sua 3ª edição, foram homenageados com o troféu 18 personalidades de reconhecido sucesso em suas áreas de atividades nos campos empresarial, profissional, político, dentre outros.





O evento de entrega do troféu aconteceu na noite dessa terça-feira, 14, no auditório central Oscar Spindola Rodrigues, do Centro Universitário INTA-UNINTA, organizado pelo o blogueiro e promoter César Macêdo na ocasião. Foram homenageadas 18 personalidades, que contribuem em suas atividades com o crescimento e desenvolvimento de Sobral e região Norte do Ceará.

O portal de Sistema de Comunicação Paraíso fez uma completa cobertura do evento, movimentando seus profissionais radialistas e jornalistas na produção de informações para suas mídias. O evento, na opinião de alguns participantes, teve diversos aspectos positivos, a começar pela organização e a escolha do local, o auditório principal do UNINTA, um dos mais amplos e modernos da região.





O reitor do Centro Universitário INTA-UNINTA, Daniel Rontgen Melo Rodrigues, em sua fala, parabenizou o idealizador do troféu pela iniciativa de promover um evento que reconhece os que verdadeiramente trabalham em favor da sociedade sobralense, com ações extensivas à região, ao estado e ao país.





O fundador do Centro Universitário INTA-UNINTA, o chanceler Oscar Rodrigues, falou em nome de todos os 18 agraciados, ressaltando a importância do evento, esclarecendo que em tempos de Pandemia, todos os que se mantiveram firmes em suas atividades já são considerados vencedores, independente de quaisquer outras circunstâncias.





A solenidade aconteceu seguindo todos os protocolos da OMS e da Vigilância Sanitária na questão da prevenção à Covid-19. O encerramento se deu às 22h. O promoter César Macêdo agradeceu cada convidado e agraciados. “Foi uma noite diferente das demais, esta da 3ª edição de sucesso do Troféu Homens de Sucesso”, disse ele.





Exemplo, Oscar Rodrigues de origem humilde construiu sua história com muita fé, amor aos estudos e ao trabalho. Oscar Rodrigues teve uma infância humilde e feliz. Na adolescência , se dedicou a três coisas: a religião, aos estudos e a família. No mesmo período, Oscar iniciou um curso de taquigrafia por correspondência. Se dedicando e aprendendo, foi chamado pelo SENAC para lecionar em cursos de secretariado.





Após concluir seus estudos secundaristas no Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota, o professor Oscar ingressou no Ensino Superior. Graduou-se em Ciências (Licenciatura), em 1980, pela Faculdade de Filosofia Dom José de Sobral, FFDJS, e em Ciências Contábeis, ( Bacharelado), em 1984, Fundação Vale do Acaraú, FVA, ambos atualmente correspondem a UVA.





(Gabriel Lopes)