SOBRAL DE CENAS FORTES: Crânio é retirado de túmulo, na localidade de Sobradinho, distrito Bonfim

Túmulos da localidade de Sobradinho, distrito Bonfim, em Sobral, foram violados nesta segunda-feira (13/9). A família de um dos sepultados que teve o túmulo violado denuncia que o crânio de seu ente querido foi roubado. A suspeita, segundo os moradores, é de um grupo que frequentemente realiza rituais no cemitério da localidade.





Parentes do morto que teve o crânio roubado registrou Boletim Ocorrência – B.O, na manhã desta terça-feira (14/9). Grupos umbandistas reprovam o ato e afirmam que o autor da ação macabra não agiu conforme os padrões umbandistas.





O cemitério fica localizado às margens da estrada do Bonfim e segundo os moradores à noite não tem iluminação, o muro é baixo e, no portão quando é trancado com cadeado, em pouco tempo é arrebentado.





Fonte: Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso