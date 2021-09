SUPERAÇÃO: Com 55 anos, ex-engraxate é aprovado em concurso da PRF 19 anos depois de ter tentado pela 1ª vez

Um mineiro de 55 anos conseguiu ser aprovado em concurso da PRF 19 anos depois de ter tentado a primeira vez, em 2002. Ronildo Silva já foi engraxate de calçados e atualmente é vendedor ambulante nas ruas e também em sua casa, localizada na cidade de Santana do Paraíso-MG.





“Fiz as provas de 2002, 2004, 2008, 2019 e 2021. Já passei por muitas adversidades nesses quase 20 anos. Muitas batalhas foram travadas e algumas quase me custaram a vida. Apesar das dificuldades, jamais cogitei a possibilidade de desistir, era o sonho de pertencer que estava em jogo. Finalmente meu esforço foi recompensado: 87 na prova objetiva + 15.91 na redação. Agora é superar as limitações da idade (55 anos) para avançar nas próximas fases. A luta continua”, disse Ronildo.





(TV Futuro)