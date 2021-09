Coveiros vão embora e família enterra corpo de parente em MG

Os familiares de um homem que morreu em Itaúna, Minas Gerais, tiveram de sepultar o corpo do ente querido literalmente com as próprias mãos no cemitério municipal, após os coveiros irem embora do local. As informações são do portal R7.





A família de Vicente Queiroz se atrasou por 15 minutos pois estava fazendo uma oração durante o velório, segundo a nora. Eles chegaram ao local da cova às 17h45 e o cemitério deveria funcionar até às 18h.





Para a surpresa de todos, os coveiros orientaram os parentes a deixarem o caixão no buraco da cova aberta, para que ele fosse enterrado somente no dia seguinte, sexta-feira (24).





Os familiares, inconformados, enterraram o corpo eles mesmos, usando as mãos e instrumentos encontrados no local.





No dia seguinte, eles ainda precisaram retornar ao cemitério, pois receberam a notícia de Vicente havia sido colocado na cova errada.