Em pré-campanha, Ciro Gomes dança capoeira; veja vídeo

Em visita à cidade de Japeri, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 25, o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) esteve reunido com a prefeita da cidade Drª Fernanda Ontiveros (PDT), e o presidente do partido, Carlos Lupi. No encontro, o pedetista arriscou decidiu se reunir a moradores para dançar capoeira. As informações são do portal O Povo.





O momento aconteceu quando a prefeita da cidade levou os líderes pedetistas para conhecer o Núcleo de Educação Ambiental Vale do Ipê, no bairro Santa Inês. O equipamento, segundo ela, promove educação ambiental para crianças e jovens, além de atividades coordenadas nas áreas de cultura, esporte e economia solidária.





A agenda foi iniciada nas novas instalações da Granado Phebo, indústria farmacêutica e de cosméticos. Os pedetistas percorreram os setores de fabricação e distribuição dos produtos, responsáveis pela geração de centenas de vagas diretas e indiretas de trabalho.





Neste sábado, 25, em ato na Tijuca, Ciro e membros do PDT fluminense participarem de eventos de pré-campanha para 2022. O partido contou com novas filiações, entre elas o Delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e líder do movimento “Policiais Antifascismo”, Orlando Zaccone.





O evento contou ainda com as participações de lideranças nacionais do partido, incluindo os deputados federais Chico D’Angelo (RJ) e Mário Heringer (MG); o deputado estadual Goura (PR); o secretário de Ciência e Tecnologia e o coordenador de Trabalho e Renda de Niterói, Caio Vianna e Brizola Neto, respectivamente; o presidente do Movimento Negro no Rio, Luiz Eduardo Negrogun e o vice-presidente municipal do partido, Antônio Albuquerque.