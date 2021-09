Médico e fundador do PT morre de Covid-19 em São Paulo

Neste sábado (25), Carlos Neder, médico e fundador do Partido dos Trabalhadores (PT), morreu por complicações da Covid-19, em São Paulo. Ele tinha 67 anos e estava internado desde agosto.





Neder já foi deputado estadual e também atuou por quatro mandatos como vereador na capital paulista. Em seus mandatos como parlamentar atuou nas áreas de saúde, educação e economia solidária.





Ele foi ainda secretário municipal de Saúde, no governo de Luiza Erundina (1990-1992), segundo informações do portal G1.





O Coletivo Cidadania Ativa publicou uma nota para lamentar a morte de Carlos Neder.





– Generoso, chato, empático, respeitoso, comprometido, tímido, leal, atento, persistente, teimoso, inteligente. Deixou seu legado na história do Estado de São Paulo, defendendo a educação, a ciência, a reforma agrária popular. Revolucionou a capital como Secretário de Saúde do governo Luiza Erundina, ampliando serviços ao mesmo tempo que fortalecia os instrumentos de democracia e participação popular na política. Foi um dos fundadores do PT e se dedicou a lutar pelas bandeiras históricas do partido – destaca o comunicado.





Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, também se manifestou.





– Neder foi um guerreiro que espalhou otimismo, esperança, obras que beneficiaram homens, mulheres e crianças e sempre fez da defesa do SUS um norte para a saúde pública. Meus sentimentos à família, amigos e companheiros de caminhada. (Pleno News)