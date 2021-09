TRAGÉDIA: Cantora morre após ser baleada enquanto andava de moto com namorado

A cantora Ana Cláudia Nunes da Cruz, de 29 anos, foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira (06/09) na Avenida Luís Eduardo Magalhães, no Cabula. O crime aconteceu por volta das 3h, na Avenida Luís Eduardo Magalhães. As informações são do Correio 24 Horas.





Segundo a Polícia Civil, Ana Cláudia foi baleada quando estava em uma moto com o namorado. Uma testemunha contou à polícia que um homem se aproximou do casal em outra moto e atirou apenas contra Ana Cláudia, fugindo em seguida. Atingida pelo disparo, ela morreu ainda no local.





Ana Cláudia já atuou como backing vocal em bandas de pagode. Segundo o perfil Eu Babadeira, da colunista do CORREIO Nereida Albernaz, a jovem, que usava o nome artístico Aninha Nunes, atualmente era backing vocal do cantor Vinícius Amaral. Ela também trabalhava como cabelereira e chegou a atender diversas personalidades baianas.





Momentos antes de morrer, Aninha publicou vídeos dançando e se divertindo em uma festa, cantando músicas de pagode. Nas imagens, ela aparece maquiada, vestida com uma roupa preta, na companhia de uma banda.





O namorado de Ana Cláudia foi intimado a prestar depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que irá conduzir a investigação.





Ainda não há informação sobre suspeitos ou motivação do crime.