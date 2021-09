Brasília é tomada pelo povo, que exige "tribunal militar para o STF"

Os manifestantes pró-governo reunidos na Esplanada dos Ministérios na manhã desta terça-feira (7) em Brasília, ostentam faixas e entoam gritos de guerra exigindo mudanças. Na lista estão a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o arquivamento do chamado “inquérito das Fake News”, em curso no STF, a “criminalização do comunismo” e o apoio das Forças Armadas.





A insatisfação de parte dos manifestante é tamanha que alguns sugerem um “tribunal militar” para julgar os supostos crimes dos ministros do STF.





– O Brasil pede socorro!!! Queremos Tribunal Militar para Ministros do STF e (membros) do Congresso, Criminosos e todos os mergulhados em corrupção…”, diz uma das faixas. “Só sairemos de Brasília quando nossa pauta for atendida”. “Destituição de todos os ministros do STF”, diz outro cartaz.





Mais cedo, em frente ao Palácio do Itamaraty, prédio mais próximo da sede do STF, um grupo de manifestantes insuflava a multidão para avançar contra a barricada da Tropa de Choque da Polícia Militar do DF e chegar à Suprema Corte.





“Vamos aguardar até 10h. Depois que o presidente falar, vamos entrar”, disse um manifestante com um megafone. “É tudo ou nada, e quem ficar na frente do povo vamos passar por cima”, diz o manifestante em frente aos caminhões.





*Com informações da AE