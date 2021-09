Tubarão com “cara de porco” é encontrado na Itália

Um tubarão com “cara de porco” foi encontrado pela Marinha da Itália na região da ilha de Elba, no Mar Mediterrâneo. O animal já estava morto quando foi retirado do mar. Trata-se de um tubarão-bruto angular (Oxynotus centrina ) apelidado de “peixe porco”.





Além da aparência similar à de um porco, o apelido fora dado porque o tubarão-bruto angular emite um ruído parecido com o do animal quando é retirado da água. A espécie é geralmente encontrada na costa do Mediterrâneo, na costa Oeste da África e em certas regiões da Europa, podendo viver a até 780 metros de profundidade.





O animal aquático barbatanas dorsais espinhosas e corpos largos. Apesar de ser carnívoro, o tubarão se alimenta de crustáceos e pequenos animais marinhos. Desde 2007, é considerado vulnerável ao risco de extinção segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). (Pleno News)