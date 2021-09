URGENTE! Vulcão que pode causar tsunami no Brasil entra em erupção; VÍDEO

Após uma semana em alerta amarelo, o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção nas Ilhas Canárias neste domingo (19). Por volta das 11h12 no horário de Brasília e às 15h15 no horário local, as autoridades espanholas anunciaram o início da erupção.





Mais cedo, ainda neste domingo, o governo das Ilhas Canárias anunciou que o vulcão estava com “nível de atividade máximo”.





De acordo com o pesquisador do Instituto de Ciências do Mar da UFC (Universidade Federal do Ceará), Carlos Teixeira, a erupção até o momento é de pequeno porte e não há qualquer alerta de tsunami.





A ilha de La Palma, uma das que compoem as Ilhas Canárias, vem sofrendo com tremores há dias. Cientistas que atuam no local e que medem as atividades sísmicas afirmam que mais de 4.200 pequenos tremores foram registrados e que as intensidades eram crescentes. Cerca de 400 tremores mais fortes foram registrados na região apenas nas últimas 72h.





Sem atividade de erupção desde 1971, o complexo vulcânico de Cumbre Vieja ganhou destaque nesta semana, ao entrar em alerta amarelo. Sobretudo porque, de acordo com pesquisadores, o vulcão tem pequenas chances de gerar um tsunami transatlântico que atingiria todas as Américas, caso houvesse uma erupção explosiva. No Brasil, a onda atingira toda a costa, mas a principal região afetada seria a Nordeste. (Pleno News)