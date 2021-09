MPF analisa caso de "dominação do planeta por alienígenas" que "criam" cópias de Bolsonaro

Na última quinta-feira (15), o Conselho Institucional do Ministério Público Federal (MPF) analisou, em sessão, uma notícia do caso de um homem que, pasmem, exigia reunião presencial para comunicar a respeito de uma suposta dominação mundial exercida por alienígenas reptilianos. O homem alegava que os extraterrestres estariam criando cópias de pessoas, inclusive do presidente Jair Bolsonaro.





De acordo com o homem, as informações chegaram até ele por telepatia. Ele chegou a dizer que a pandemia de covid-19 seria uma das consequências da invasão alienígena, fruto da cooperação de ETs com chineses. “Aqueles que cooperassem seriam agraciados com vida eterna”, diz a notícia de fato.





A notícia de fato foi negada à unanimidade. Os autos foram enviadas ao primeiro grau para análise de possíveis crimes devido às acusações aos procuradores.

(Gazeta Brasil) - Foto ilustrativa