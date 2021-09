Gaveta que carrega corpos cai de carro da Defesa Civil; vídeo

Um carro da Defesa Civil que passava pela Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (16), deixou cair no meio da rua uma gaveta usada para transportar corpos. Pedestres que estavam próximos ficaram assustados. Nas imagens, é possível que os agentes saem da viatura e recolocam a gaveta no carro.





O caso aconteceu na Rua Edgard Werneck, na altura do número 1.660, em frente a uma escola municipal.





Em nota, a Defesa Civil lamentou o ocorrido e afirmou que a viatura teve um problema pontual. Ainda segundo o órgão, o problema já foi resolvido. A Defesa Civil não confirmou se havia um corpo sendo transportado na ocasião.

(Pleno News)