Vacinados que pegaram Covid já são 81,7% dos internados em SP

Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo aponta que 81,7% dos 629 pacientes internados com Covid-19 em hospitais da rede pública já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a doença.





Do total de hospitalizados, 51,6% (325 doentes) já foram totalmente vacinados, com as duas doses ou com a dose única da Janssen.





Apenas 18,3% (115 pacientes) não tinham sido imunizados.





Os números foram coletados na segunda (13).





De acordo com o secretário-adjunto Luiz Carlos Zamarco, que coordena o trabalho, o elevado percentual de vacinados internados já era esperado.





“A adesão à vacinação foi total na cidade, com praticamente toda a população adulta já vacinada. Sabemos que as vacinas não garantem que ninguém ficará doente. Portanto, muitos dos internados, a partir de agora, estarão vacinados”.





O importante, diz ele, é que os imunizantes evitam complicações e mortes —e diminuem o número de internações.





