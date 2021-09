VÍDEO: criança acha passaporte e se desespera ao pensar que mãe é alienígena

Uma menina de cinco anos encontrou o passaporte de sua mãe e entrou em desespero ao achar que fosse um documento que comprovasse que a mulher é uma alienígena . Ao jornal BuzzFeed News , Kira J disse que ela e a filha, Nala-Joye, haviam assistido ao filme MIB - Homens de Preto e a criança ainda estava assustada com a trama.

"Assistimos filmes juntas o tempo todo", afirmou Kira. "Seu filme favorito é Por Água Abaixo."

O momento em que Nala encontrou o passaporte da mãe embaixo da cama foi filmado por Kira e compartilhado nas redes sociais. O vídeo viralizou no Twitter e atingiu mais de 2,5 milhões de visualizações, quase 242 mil curtidas e 36,6 mil compartilhamentos.

Nos comentários, os internautas acharam a situação hilária e alguns até disseram que teriam brincado para fazer com que os filhos acreditassem que eles realmente são alienígenas . "Eu teria continuado com a mentira fazendo coisas estranhas pela casa", brincou uma usuária.

Antes de começar a filmar a reação da filha, Kira disse que ela estava apenas folheando as páginas do passaporte e perguntou se a foto do espaço significava que ela era uma alienígena.

"Eu inicialmente disse 'sim, mas é um segredo, você não pode contar a ninguém', apenas brincando com ela, mas foi isso que causou o colapso", contou Kira ao jornal.

Depois que parou de gravar, a mulher afirmou que explicou calmamente à filha o que é um passaporte, mostrando todos os selos e páginas.

Além do sucesso na internet, Kira disse que seus amigos e familiares "riram histericamente" da situação, pois sabem "o quão dramática Nala pode ser".

My daughter found my passport today & she thought it was paperwork to show I’m an alien 👽😂. Shoulda never let her watch MIB pic.twitter.com/blvBAHX2Zn