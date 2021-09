Na tarde desta segunda-feira, no estádio do Junco, em Sobral, o Guarany venceu o Galvez EC/AC por 2 a 0 e está classificado nas Oitavas de Final do Campeonato Brasileiro Série D. O Cacique do Vale jogará no próximo sábado, dia 25 de setembro, no Estádio Amigão contra o Campinense/PB.





Veja como foi o jogo na reportagem da acadêmica do curso de Jornalismo do UNINTA, Nicolly D’Lorrainne.