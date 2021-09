VIOLÊNCIA AVASSALADORA EM SOBRAL: HOMEM FERIDO A BALA NO CAIÇARA MORRE NO HOSPITAL REGIONAL NORTE

A violência na cidade de Sobral está incontrolável!

Um homem que foi baleado no final da manhã desta sexta-feira (17), no residencial Nova Caiçara, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional Norte (HRN)





Segundo informações, dois indivíduos em uma motocicleta modelo Honda Fan de cor cinza, com dois ocupantes, chegaram no bairro e balearam o homem identificado por Raimundo Nonato dos Santos Morais, 34 anos. Nonato foi socorrido por populares e levado para o Hospital Regional Norte. Infelizmente, a vítima não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito.





A vítima era catador de material reciclável e não tinha passagem pela polícia.





A Polícia Civil instaurou um procedimento policial para investigar a autoria e a motivação do crime.





Sobral registra 91 homicídios dolosos no corrente ano.





Com informações de Sobral Favela News