Acusado de maltratar animais, Zé Neto processa Luisa Mell

O cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, acionou Luisa Mell na Justiça por danos morais. O processo surge após a ativista da causa animal acusar o artista de maus-tratos por realizar uma romaria entre as cidades de Camanducaia (MG) e Aparecida (SP) montado em um burro.





O sertanejo pede indenização de R$ 30.731,00.





Na publicação que resultou no processo, Luisa acusa o cantor de percorrer um trajeto de “1.180 quilômetros” montado no animal.





– O cantor Zé Neto resolveu fazer uma promessa, mas quem vai pagar é o burro. O animal será obrigado a andar 1.180 km com o cantor montado nele. Se a promessa é um sacrifício que a pessoa vai fazer, qual o sentido em condenar um animal a pagar? – questionou a ativista.





Post de Luisa Mell no Instagram acusando Zé Neto de maus-tratos a animais Foto: Reprodução Instagram





No entanto, o próprio juiz responsável pelo caso, Gustavo Henrique Bretas Marzagão, da 35ª Vara Cível de São Paulo, desmentiu as informações divulgadas por Luisa.





– A despeito da cognição sumária, própria deste momento processual, há elementos que sustentam a tese defendida pelo autor no sentido de que a postagem feita pela ré – composta de um vídeo e uma legenda – divulga fato inverídico, qual seja, o de que o autor teria realizado uma viagem de 1180 km montado em um único burro para pagar promessa, quando, de acordo com os documentos que instruem a inicial, a rota entre Camanducaia e Aparecida tinha aproximadamente 141 km, foi percorrida em cinco dias, com revezamento entre os animais, os quais tiveram acompanhamento de dois médicos veterinários, que asseguraram as normas de bem-estar dos animais – escreveu Gustavo Marzagão.





O magistrado também deu um prazo de dois dias para a remoção do vídeo da ativista.





– Em razão desse destaque, as opiniões que emite por meio destes canais de comunicação ganham rapidamente repercussão nacional, atingindo milhões de pessoas. Para que possa ser legitimamente exercido, o direito de crítica deve recair sobre um fato verídico o que, a princípio, não ocorreu no caso em exame, porque a ré não se limitou a criticar o uso do animal pelo autor, mas lhe atribuiu fato inverídico, desbordando do seu direito e ingressando no campo do ilícito. E, a despeito da retratação que fez em postagem posterior, a primeira permanece ativa em sua conta, perpetuando os efeitos negativos à imagem do autor, cantor de projeção nacional que, desde a postagem feita pela ré, vem sendo acusado de abusar e de praticar atos de maus-tratos em animais – destacou o juiz.





Zé Neto também não ficou calado diante das acusações da ativista. Ele respondeu publicamente o post e ainda fez um alerta para a famosa.





– E você, Luisa Mell, cuidado com o que você posta, tá? Porque tudo que você tá postando cai em um processo gigantesco contra você. Eu não maltrato animal. Eu duvido animal mais bem tratado do que os que estão fazendo a romaria. Inclusive, nessa romaria, não vou te desejar mal, vou rezar por você, porque você é uma pessoa que precisa de ajuda. Apoio muito as coisas que você faz, mas, antes de você postar, presta atenção – disse o sertanejo.





O vídeo de Luisa Mell foi removido pouco após as 21h desta terça-feira (26).





(Pleno News)