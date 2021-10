Circulou nas redes sociais nesta terça-feira (26) um comunicado supostamente de uma facção criminosa acerca da alta da gasolina.





De acordo com o informativo, os postos de combustíveis têm um prazo de sete dias para baixarem o preço do gás, caso contrário haverá uma tremenda balbúrdia, com incêndios em postos e caminhões em toda Manaus.

Fonte: Portal CM7