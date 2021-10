Ana Maria Braga é hospitalizada após sofrer queda em casa

A apresentadora Ana Maria Braga, de 72 anos, sofreu uma queda em sua casa, em São Paulo, na tarde deste domingo (24), e precisou ser hospitalizada para receber cuidados médicos.





A assessoria de imprensa da comunicadora disse que ela se encontra “bem”, e que mais detalhes sobre o acidente só serão repassados na edição de segunda-feira (25) do programa Mais Você.





Ana não apresentará a atração, que ficará no comando de Fabrício Battaglini e Talitha Morete.





Fontes do colunista Leo Dias afirmam que Ana Maria se encontra no hospital Beneficência Portuguesa, onde teria chegado acompanhada de seu oncologista, Dr. Antonio Carlos Buzaid, de sua filha, Mariana, e do genro, Badarik González.