Petrobras anuncia novo reajuste na gasolina e no diesel

Em meio à forte pressão política e popular contra o alto valor do combustível, a Petrobrás anunciou, na manhã desta segunda-feira (25), um novo aumento. De acordo com a companhia, devido à defasagem de preços, será imposto um aumento de R$ 0,21 sobre a gasolina e de R$ 0,28 sobre o diesel.





Os preços do combustível no Brasil, em relação aos do mercado externo, apresentavam uma defasagem de 21% para a gasolina e de 19% para o diesel na manhã desta segunda, de acordo com o Centro Brasileiro de Infraestrutura. No entanto, mesmo com o ajuste, a defasagem diminui, mas não desaparece. Desta forma, o mercado ainda pode ter novas altas nos próximos dias.





O reajuste representa um aumento de 7,04% na gasolina e de 9,15% no diesel. Os novos valores entrarão em vigor a partir de terça-feira (26), mas a alta já havia sido prevista pelo presidente Jair Bolsonaro neste domingo (24).





– Infelizmente, pelos números do preço do petróleo lá fora e do dólar aqui dentro, nos próximos dias, a partir de amanhã, infelizmente teremos reajuste do combustível – disse Bolsonaro durante um evento em Brasília.





A gasolina, que antes saía da refinaria custando R$ 2,98 por litro, custará agora R$ 3,19. Já o litro do diesel passará de R$ 3,06 para R$ 3,34. (Pleno News)