Bolsonaro permite entrada de militares dos EUA no Brasil para treinamento com o Exército

O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou nesta quinta-feira (14) um decreto em que permite a presença temporária de forças militares dos Estados Unidos no Brasil para treinamentos militares.





O decreto determina que as tropas norte-americanas poderão ficar no País no período de 28 de novembro a 18 de dezembro de 2021. O treinamento será feito na região do Vale do Paraíba, entre o município de Resende, no Estado do Rio de Janeiro, e o município de Lorena, no Estado de São Paulo.





Em comunicado, a Secretaria-Geral da Presidência disse que esse exercício irá ocorrer todos os anos até 2028. Neste ano, foi realizado o primeiro exercício, em Fort Polk, no Estado de Luisiana, EUA, entre os meses de janeiro a março.





(Pleno News)