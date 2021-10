Mulher tem pulmão perfurado em sessão de acupuntura, no MT

A empresária Jéssika Germiniani, de 26 anos, teve o pulmão perfurado durante uma sessão de acupuntura em Sorriso, no Mato Grosso, e precisou passar por uma cirurgia de emergência. O caso aconteceu na última segunda-feira (11).





Tudo começou quando Jéssika decidiu buscar ajuda de uma massagista para aliviar uma dor no pescoço. A empresária, no entanto, acabou optando também por uma sessão de acupuntura, por conselho da profissional que a atendeu.





– Ela [a massagista] comentou comigo que estava tendo bons resultados e perguntou se eu queria testar. Na hora, eu fiquei meio receosa… Não gosto muito de agulhas, mas ela falou que seria muito bom e que iria me ajudar – disse, em entrevista ao portal Uol.





No meio da sessão, Jéssika relatou estar com dores e com dificuldade de respirar, mas ouviu da massagista que fazia parte do procedimento.





Ao retornar para casa, porém, a empresária continuou com a faltar de ar e sequer conseguia deitar em sua cama. Então, ela decidiu consultar sua fisioterapeuta para saber se havia a possibilidade de ter sido ferida na sessão.





– Ela falou que sim porque eu sou bem magra, quase sem gordura, e me recomendou ir ao hospital – explicou.





Na unidade de saúde, Jéssika fez uma tomografia, que apontou que seu pulmão estava comprimido. A paciente precisou de uma cirurgia de emergência para colocar um dreno.





– Num primeiro momento, achei que seria algo rápido, mas eu ainda estou internada, com bastante dor. O dreno fica entre a costela. Não consigo dormir bem. Está muito difícil – desabafou.





Segundo a empresária, a massagista ficou “desesperada” ao tomar conhecimento do ocorrido, pois trabalha com acupuntura há 24 anos.





– Ela ficou bem preocupada, mas eu ainda não estou falando com ninguém, pois estou em estado de choque – disse.





Jéssika preferiu não identificar a profissional e o local onde foi lesionada. Ela ainda não sabe se fará uma denúncia formal.





(Pleno News)