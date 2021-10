Policial penal reage a assalto e é morto em Umirim/CE

Segundo a polícia, a vítima trafegava em uma motocicleta quando foi abordada por suspeitos armados.





Um policial penal foi vítima de latrocínio na manhã desta quinta-feira (14), em Umirim, no Interior do Ceará. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima trafegava em uma motocicleta, no bairro Bananas, quando foi abordada por suspeitos armados que anunciaram um roubo. Ao reagir, ele foi atingido por disparos.





O agente morreu no local. Ninguém foi preso. O caso é investigado por meio da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade responsável por apurar crimes contra profissionais de segurança.





A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e coletou indícios para as apurações. Conforme a pasta, a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS também atua na ocorrência.





