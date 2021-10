Bolsonaro: "Tenho vontade de privatizar a Petrobras. Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer"

Em entrevista para uma rádio evangélica de Recife (PE), o presidente Jair Bolsonaro disse que já tem vontade de privatizar a Petrobras. A declaração foi feita na manhã desta quinta-feira (14).





“É muito fácil: aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Já tenho vontade de privatizar a Petrobras. tenho vontade. Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. O que acontece? Não posso controlar, melhor direcionar o preço, mas, quando aumenta, a culpa é minha apesar de ter zerado imposto federal”, disse o chefe do Executivo.





A manifestação de Bolsonaro ocorre um dia após o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ter defendido a mesma ideia.





Ontem, em entrevista à CNN Rádio, o presidente da Câmara afirmou que a estatal atua num limbo entre o público e o privado. Lira também criticou o “monopólio absurdo” no mercado de gás.





