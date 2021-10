CONCURSO DE GRANJA: MULHER FOI APROVADA SEM FAZER PROVA

O mais recente concurso público realizado pela Prefeitura de Granja segue rodeado de supostas irregularidades.





A mais recente diz respeito à aprovação de uma candidata para o cargo de professora da zona rural.





Tudo começou nessa quarta-feira (06), logo após a divulgação dos aprovados pelas páginas oficiais da prefeitura.





Assim que os nomes surgiram, as redes sociais do município começaram a ferver. Nelas, internautas afirmaram que uma determinada mulher, que apareceu na lista como aprovada para o cargo de professora da zona rural, não havia feito a prova.





Os comentários são contidos de revolta e indignação, principalmente por parte de quem pagou a inscrição, fez sacrifício para fazer a prova e não foi aprovado.





Após ter seu nome espalhado por meio do print do resultado do concurso, a suposta candidata aprovada sem prova ter feito, confessou, em áudio que vem viralizando, que realmente não havia feito a tal prova.





Diante da repercussão do caso, eis que, num passe de mágica, sem explicação alguma, o nome da mulher desapareceu do edital da prefeitura.





Há quem diga que esse caso não é isolado. "Se for apurar mesmo, vão encontrar mais gente que não fez a prova e passou", disse um morador da cidade.





As denúncias estão sendo enviadas ao Ministério Público Estadual (MPE), que já investiga o certame por outras supostas ilegalidades.





Por Tadeu Nogueira / Camocim Online