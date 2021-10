Uninta abre oportunidade de trabalho na área de comunicação social e marketing

A Diretoria de Marketing e Comunicação do Centro Universitário Uninta está contratando 07 (sete) profissionais para compor o time, presencialmente, na sede, em Sobral. As vagas são voltadas para profissionais de comunicação, marketing, publicidade, tecnologia de som e vídeo e edição de audiovisual.





Interessados devem enviar currículo para: curriculos@uninta.edu.br





Confira os requisitos para a ocupação das vagas:





CONTEÚDO / SOCIAL MEDIA





Total de vagas: 01 (uma);





Formação acadêmica: Graduado em publicidade, marketing, administração, comunicação e/ou áreas afins;





Atribuições: O profissional será responsável por desenvolver e acompanhar o calendário editorial de datas comemorativas, promocional e de processos seletivos; deve desenvolver e executar estratégias de conteúdo nas redes sociais, definindo linhas de discurso e conceitos editoriais e visuais; realizar briefings e desenvolver planos de ação para as campanhas internas, considerando os diversos públicos institucionais (candidatos, estudantes, professores, colaboradores etc), com direcionamento de conteúdo nos nossos canais próprios; desenvolver roteiros para spots e vídeos institucionais e publicitários; desenvolver conteúdo persuasivo para legendas de redes sociais, e-mail marketing e landing pages; acompanhar e direcionar atendimento nas redes sociais; analisar performance de publicações para nortear decisões de conteúdo; garantir a qualidade da criação de conteúdo e a comunicação de uma forma inteligente, estratégica e assertiva, trabalhando em conjunto com a equipe de criação, imprensa e audiovisual; deve possuir habilidade avançada em escrita publicitária, experiência relevante com gestão e criação de conteúdo; habilidades analíticas, com capacidade de tomar decisões baseadas em dados e com foco em resultados;





Experiência desejável: Em seo e inbound marketing; boa comunicação, capaz de defender os conceitos e estratégias desenvolvidos; criatividade, visão ampliada do negócio, atenção aos detalhes e vasto repertório cultural; habilidades de liderança.





EDITOR ASSISTENTE





Total de vagas: 01 (uma);





Formação acadêmica: Graduado em jornalismo e/ou comunicação social;





Atribuições: O profissional deverá produzir textos jornalísticos (notícias, releases, crônicas, matérias frias e quentes, legendas para redes sociais); realizar coberturas de eventos (fotográfica e jornalística); produzir discursos, cerimoniais e organizar eventos; ter conhecimentos em fotojornalismo e fotografia publicitária, com domínio de técnicas de tratamento de imagens e correção de cores; produzir conteúdo de real-time para redes sociais; organizar bancos de imagens próprios, com categorização; realizar assessoria de imprensa e comunicação, bem como relacionamento com imprensa; acompanhar desenvolvimento de press kits; desenvolver roteiros para vídeos jornalísticos e institucionais;





Experiências desejáveis: ter conhecimento em seo e técnicas de escrita para meios digitais (copywriting); conhecimentos em gestão de crises; deve ter habilidades avançadas em escrita jornalística, domínio de ortografia em língua portuguesa e de redação sob normas culta e coloquial; deve ter desenvoltura e proatividade para a realização de entrevistas; experiência em mídias sociais; bom repertório cultural/criativo para navegar em diferentes contextos do mercado; bom relacionamento.





EDITOR DE AUDIOVISUAL:





Total de vagas: 01 (uma);





Formação Acadêmica: Ensino médio completo;





Atribuições: O profissional deve realizar a captação, tratamento e edição de vídeo e áudio em produções audiovisuais; produzir motion graphics e animação de vídeos cartelados; ter conhecimentos de direção de arte para vídeo, bem como repertório visual adequado à função; ter noções de cinema, montagem e composição; domínio na produção de conteúdos dinâmicos institucionais e promocionais; dominar especificidades da criação de conteúdo em vídeo para redes sociais; ter experiência na transmissão ao vivo de eventos institucionais; ter conhecimento nos softwares pacote adobe (photoshop, illustrator, premiere e adobe after effects), meets, obs e youtube studio;





São diferenciais: experiência com roteirização e direção de vídeos publicitários e institucionais e conhecimento em color grading e tratamento de áudio. Avaliação por currículo, portfólio ou demo reel; além de teste prático.





TÉCNICO DE AUDITÓRIO/ STREAMING:





Total de vagas: 04 (quatro);





Formação Acadêmica: Ensino médio completo;





Atribuições: Profissional deve realizar transmissão em software obs; configuração de sistema de áudio e sonorização digital; produzir / adaptar peças publicitárias para vínculos em transmissão; deter conhecimento técnico em mesa de som digital; realizar montagem e instalações de equipamentos de audiovisual (som e vídeo); possuir fundamentos de acústica; executar reparos, recuperação, ajuste e calibragem, obedecendo as normas e instruções previamente elaboradas, de equipamentos de audiovisual (câmeras, mesa de som, microfones, etc); assegurar a transmissão do som e vídeo de forma eficiente. Desejável conhecimento e experiência em premiere, photoshop e ilustrador, além de experiência com meet, obs e youtube studio. Avaliação por currículo, portfólio ou teste prático.





