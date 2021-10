CRUELDADE: Pedreiro é preso após confessar que matou e concretou jovem

Um pedreiro de 56 anos foi preso na terça-feira (5) após confessar ter matado por estrangulamento a jovem Joice Maria da Glória Rodrigues, de 25 anos, e concretado o corpo dela na parede de uma obra na cidade de São Vicente, em São Paulo. Joice estava desaparecida há pouco mais de uma semana. Além do pedreiro, um outro homem foi detido pela polícia.





A jovem estava sumida desde o último dia 27 de setembro. Durante as investigações, a polícia apurou que a vítima esteve na rua em que fica localizada a obra onde o pedreiro trabalhava e que ela teria se encontrado com ele. O homem foi questionado sobre o caso e informou que esteve com Joice até às 21h15 do dia de seu desaparecimento.





Em um primeiro depoimento, o pedreiro relatou que manteve relações sexuais com a vítima, utilizou drogas, e que, depois disso, ela teria ido embora do local. O homem ainda havia afirmado que Joice parava no local esporadicamente para falar com ele, mas que não sabia do seu paradeiro.





O local foi vistoriado pelos policiais. Eles encontraram pinos plásticos vazios, geralmente usados para acondicionar cocaína, além de uma sacola com calcinhas na parte superior da construção, que foi apreendida. O proprietário do terreno chegou a ser questionado pela polícia sobre áreas recém-concretadas ou frescas existentes na obra. Ele respondeu que não havia nenhuma.





Entretanto, na terça, pensando na possibilidade levantada pelos policiais, o proprietário observou que, no banheiro do piso térreo, embaixo da escada, o vão havia sido fechado, com um acabamento mal feito. Diante disso, ele golpeou uma vez e sentiu um forte odor. A polícia então foi acionada e descobriu que o corpo de Joice realmente estava dentro da parede.





Após a descoberta, os policiais se dirigiram à residência do pedreiro e o prenderam em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. Diante do prisão, o homem então confessou ter matado a vítima estrangulada com uma camiseta, depois de ter mantido relações sexuais com ela. Também foi proferida voz de prisão por esse crime.





