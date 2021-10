Prefeitura no MS emite alerta sobre vírus da família do Ebola

A Prefeitura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, emitiu um alerta sobre o vírus de Marburg (MVD) para os agentes de Saúde da cidade, solicitando o monitoramento atento de casos suspeitos da doença. O governo reforça, porém, que o documento é de rotina, e não há casos confirmados no Brasil.





O alerta é para que as equipes de Saúde acompanhem pacientes que tiverem sintomas da doença e os isolem para evitar possíveis surtos. Em caso de suspeita, o Cievs-CG deve ser notificado.





Predominante do continente africano, o vírus é da mesma família do Ebola, e além de ser altamente infeccioso, pode levar a morte em 7 dias. É considerado pela OMS como uma doença de alta periculosidade e está na lista de possíveis pandemias após a Covid-19.





Entre os sintomas observados estão febre, enxaqueca e mal-estar. A doença pode evoluir para dores musculares, náuseas e vômitos, e febre hemorrágica.





Tal como a Covid-19, o vírus Marburg tem o morcego como principal hospedeiro.





O último surto ocorreu no sudoeste da Guiné, mas foi declarado extinto em 16 de setembro de 2021.





Ainda assim, a prefeitura de Campo Grande destaca que é importante emitir boletins “periodicamente, com informações de doenças que estão circulando e são de interesse de saúde pública e coletiva”.