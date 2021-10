SOBRAL: Demora na conclusão de obra causa transtorno a moradores do Derby

A obra de saneamento deixou a rua com problema de poeira e lama ao mesmo tempo em trechos diferentes da via.





Uma obra de saneamento na rua Comandante Mauro Célio Costa Ponte, no bairro Derby Club em Sobral-CE, tem incomodado moradores pela demora na conclusão. O estudante de Direito, Pedro Wilson, morador da rua, disse que há mais de dois meses o trabalho segue a passos lentos causando transtorno a moradores e quem passa pelo trecho.





Segundo o estudante de Direito, Pedro Wilson Oliveira, além da obra dificultar o acesso às residências, a poeira tem prejudicado a saúde de pessoas e até de animais. “Eles fizeram uma parte do encanamento e depois deixaram aí do jeito que está com poeira e tudo no mundo. Disseram que a prefeitura ia asfaltar e até agora nada. Já está com quase dois meses que iniciaram a obra e a poeira dentro de casa já causou em um dos meus animais de estimação uma úlcera ocular”, disse o estudante.





Pedro e sua mãe têm rinite alérgica e desde o início da obra o estado de saúde de sua avó de 75 anos, acamada, tem piorado devido à poeira. Ainda de acordo com Pedro Wilson, a última vez que a Prefeitura entrou em contato com os moradores foi quando interditaram a rua e depois não deram mais notícias. A rua também tem um trecho com vazamento de água e os moradores têm que conviver com o problema de poeira e lama ao mesmo tempo.





A obra fica próxima a três instituições de ensino: Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota, Centro de Ciências da Saúde – CCS e Faculdade de Medicina da UFC, além de hotel e restaurante. Pedro Wilson disse que trabalhadores do SAAE disseram que o restante seria com a Prefeitura.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso