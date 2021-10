Suspeito de furtar letreiro da Câmara de Sobral é preso pela Guarda Civil

A informação veio a público depois que o Sistema de Comunicação Paraíso publicou matéria denunciando o furto.





Depois da repercussão da matéria do furto dos letreiros da Câmara Municipal de Sobral, feita pelo repórter Paulo Porfírio e publicada pelo Sistema de Comunicação Paraíso nos programas “Tribuna e Plenário”, do radialista e jornalista Oliveira Domingos e no programa “A hora da notícia” do radialista Bené Fernandes, o Sistema recebeu a informação de quê um suspeito teria sido preso pela Guarda Civil Municipal de Sobral





O Radialista Bené Fernandes obteve a informação de que o patrulhamento da GCM já teria localizado o suspeito. Em seu site “Sobral Agora”. o radialista informou que o infrator seria um homem conhecido por Sérgio, e que o mesmo fora enquadrado no art. 155, parágrafo 1°, art 311 e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Sobral.





O Portal Paraíso publicou uma matéria nesta terça-feira (5/10) falando que a Câmara Municipal de Sobral tem sido alvo de furtos e vandalismo e que até o presente momento o que se tem de informação sobre uma ação mais satisfatória para o povo sobralense é a prisão do indivíduo suspeito de furtar o letreiro, enquanto que os outros delitos continuam sendo mistério, mesmo que o prédio público tenha sistema de monitoramento.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso