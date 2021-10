Depois de amarrada e espancada pela mãe em praça pública, criança vai morar com a irmã mais velha

Conselho Tutelar de Camocim tira a guarda da mãe que amarrou e espancou o filho na rua e determina que o garoto de oito anos vá morar com a irmã mais velha.





A agressão em praça pública chocou a população de Camocim e surpreendeu o Conselho Tutelar já que não havia nenhuma denúncia de violência anterior envolvendo a família.





A criança de oito anos tinha sido amarrada e agredida pela mãe em plena via pública em Camocim, na segunda-feira (25/10), já se encontra sob a guarda da irmã mais velha. A informação foi passada para o Portal Paraíso pela conselheira tutelar Edilene da Silva Mota, responsável pelo caso. De acordo com a conselheira a notícia foi uma surpresa para órgão, pois não havia nenhuma denúncia anterior de violência envolvendo a família.





Segundo informações, a mulher mora com três filhos, sendo um deles especial, outro ainda bebê e a criança vítima das agressões. maltrato. O caso aconteceu na rua Humaitá no centro da cidade, por volta das 23h, quando a mulher de 40 anos amarrou seu filho pela cintura com uma corda e o levava para casa agredindo-o.





O episódio foi filmado, postado nas redes sociais e denunciado para a Polícia Militar que conduziu a mulher para a unidade de Polícia Civil da cidade. A suspeita foi autuada em flagrante por lesão corporal dolosa no âmbito do contexto de violência doméstica e familiar e conduzida para a Delegacia Regional de Camocim.





Por Edwalcyr Santos / Portal Paraíso