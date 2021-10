Hovet promove Mesa Redonda, para debater sobre o câncer de mama em cadelas e gatas

O Hospital Veterinário (HOVET) do Centro Universitário Inta ( UNINTA), em parceria com o curso de Medicina Veterinária do UNINTA promove no próximo dia 27 de Outubro uma Mesa Redonda com o tema: “Atualizações de Oncopatias Mamárias em Cães e Gatos”. O evento faz parte das atividades relacionadas ao Outubro Rosa e conta com a presença dos médicos veterinários e professores, MV. Me. Ramuelly Cavalcante, Prof. Me. Carlos Henrique Melo, Prof. Ma. Andressa Mouta, Prof. Me. Felipe Rocha e MV. Aline Venuto.

O Médico Veterinário e Diretor-Técnico do Hovet, Ramuelly Cavalcante, contou qual o principal objetivo do evento. “O principal intuito é discutir as principais atualizações, o que mudou do último, quais são as novidades que nós temos de prevenção ao câncer de mama nas cadelas e nas gatas”, declara o médico.

O momento será aberto aos estudantes, profissionais da área e ao público em geral. O evento tem início a partir das 14h, no Auditório Central do UNINTA - Oscar Spindola Rodrigues - e será transmitido no canal do YouTube da instituição. A inscrição deve ser feita pelo Even - https://www.even3.com.br/oncopatiasmamarias/ - e valerá horas de atividades complementares para os estudantes que participarem.





Serviço





Evento: Mesa Redonda com o tema: “Atualizações de Oncopatias Mamárias em Cães e Gatos”

Dia: 27 de Outubro 2021

Local: Auditório Central do UNINTA - Oscar Spindola Rodrigues - e será transmitido no canal do YouTube da instituição

Hora: 14h às 17h

Contato: @hospitalveterinariouninta





Nayanne Maria de Mesquita Melo - Estagiária Ag Júnior de Jornalismo UNINTA