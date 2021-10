Deputado Federal Moses Rodrigues recebe título de cidadão de Forquilha

Na noite desta quarta-feira, 06, o Deputado Federal Moses Rodrigues recebeu na Câmara dos Vereadores o título de cidadão honorífico do município de Forquilha, na Zona Norte do Ceará. A proposição, aprovada por unanimidade na Casa Legislativa, foi do vereador Carlos Wagner.

“É com imensa satisfação que recebo o título de cidadão dessa cidade que sempre me acolheu como filho. Forquilha, a cidade-irmã de Sobral, muito tem contribuído para o desenvolvimento da Zona Norte”, destacou o parlamentar.





Durante o seu discurso, Moses Rodrigues falou sobre o processo de regularização fundiária das terras do perímetro irrigado de Forquilha junto ao Departamento de Obras Contra as Secas - DNOCS e sobre os recursos destinados para o município.





“_ Desde o inicio do mandato já foram destinados recursos para construção de passagens molhadas, obras de pavimentação e para a área da saúde – aquisição de equipamentos, ambulância e consultório odontológico_”, finalizou.





Ainda receberam título de cidadão de Forquilha o empresário Alex Fontes de Oliveira, o Presidente da Associação dos Pescadores, Ernesto Marques Teófilo, o





empresário, José Wilson de Freitas, e o poeta Raimundo Pedro J. Holanda.





A sessão solene contou com a presença dos vereadores José Eliezer Carlos Siqueira, Roque Gonçalves Lima Filho, Maria das Neves Ferreira, Marcelo Sousa Siqueira, Francisco Gerson Rodrigues Freire, José Anchieta Rodrigues, Carlos Wagner Cavalcante Araújo, Márcio Daniel Ricarte Vasconcelos, Sebastião Martins da Frota Neto, Carlos César Martins e Leonardo Martins Rodrigues. Ainda estiveram presentes os vereadores de Sobral Chico Joia e Zé Victor Marinho, além de lideranças políticas da região e amigos, como Valdir Loiola, Cláudio Portela e Sidcley Tavares.