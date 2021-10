Vídeo mostra criança puxando cobra de 2 metros no jardim

Viralizou na web um vídeo em que uma criança de dois anos aprece puxando uma cobra de dois metros em um jardim. A publicação, com mais de 300 mil visualizações, foi feita pelo pai da criança, o australiano Matt Wright, famoso explorador e apresentador de um programa de TV local.





Na filmagem, é possível ver que o próprio Matt estimula o filho a puxar a cobra pela cauda com as duas mãos. Alguns internautas criticaram o ato, afirmando que o animal não é um brinquedo, podendo ser perigoso. As alegações foram que a cobra poderia ficar “estressada” pelos puxões do menino, atacando-o.





No entanto, outros usuários se divertiram com a postagem e acharam “fofo”.





Wright afirmou entrevista ao jornal Daily Mail da Austrália, que sua atitude não foi irresponsável, por ele conhecer os limites os perigos dos animais





– Você pode estar perto dos animais o dia todo, mas tem que saber o seu limite – disse.