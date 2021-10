Deputado Federal Moses Rodrigues participa de reunião, em Brasília, para tratar sobre o Campus da cidade de Icó, da Universidade Federal do Cariri

Na tarde desta terça-feira (26), o Deputado Federal Moses Rodrigues participou, em Brasília, de uma reunião com o Prof. Wagner Vilas Boas, Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação para tratar sobre o Campus da Universidade Federal do Cariri em Icó. A reunião foi acompanhada pelo Reitor da UFCA, Dr. Ricardo Ness, pelo Pró-Reitor de Administração, Dr. Silverio de Paiva Freitas Junior, pelo Diretor Geral do Campus Icó, Prof. Dr. Nilo César Batista.





“Precisamos interiorizar e fortalecer a Educação Superior pública no Estado do Ceará. Hoje em nossa pauta tratamos sobre o envio de recursos para a Universidade Federal do Cariri. Também tratamos sobre a implantação de alguns cursos no Campus localizado no município de Icó. Com a oferta de vagas, mais jovens estarão preparados para o mercado de trabalho”, destacou Moses Rodrigues ao final do encontro.





Entre os cursos propostos para serem ofertados no campus, graduações tecnológicas como, Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, Design de Mídias Digitais, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estão sendo propostos bacharelados em Administração Pública e Gestão Social e Administração Pública, licenciatura em Letras/Português, além das pós-graduações em Gestão em Administração Pública, Tecnologias Educacionais e Design Instrutivo, Educação de Surdos, Ensino de Filosofia e Gestão em Saúde Pública.