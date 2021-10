Deputado Moses Rodrigues participa de almoço com Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias em Uruburetama

Nesta quinta-feira, 07, o deputado federal Moses Rodrigues participou de um almoço com Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias na localidade de Água Sumida, no município de Uruburetama. O evento foi organizado pelo Prefeito Branco do Angelim e pela primeira-dama e Secretária de Ação Social, Renata Marques.





Durante o evento, que encerrou as comemorações pelo dia dos profissionais da saúde, o parlamentar falou sobre a importância da valorização da categoria e o apoio a questões que estão tramitando na Câmara Federal, como as PECs 14 e 22.





“É preciso reconhecer a importância do trabalho desempenhado pelos agentes de saúde e pelos agentes de endemias em todo o país. Ativos em situações extremas são verdadeiros heróis da saúde publica no Brasil. Por isso, levanto a bandeira de melhores condições salariais e de trabalho para todos os ACS e ACE”, finalizou.