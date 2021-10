Galvão Bueno sofre redução salarial na Globo; confira valores

Há quase 40 anos na Globo, Galvão Bueno teve seu salário reduzido drasticamente pela emissora carioca. Segundo informação de Leo Dias, colunista do portal Metrópoles, o principal narrador do Brasil vai receber 80% menos do valor cotado anteriormente.





Traduzindo em valores, Galvão passa a ganhar R$ 800 mil. Antes, o salário mensal do comunicador era de R$ 5 milhões. Ainda de acordo com a publicação de Leo Dias, o narrador está insatisfeito com a redução.





Em 2019, como informou a colunista Monica Bergamo, da 'Folha de S.Paulo', Galvão Bueno renovou o contrato com a Globo por mais quatro anos.





Desde a última renovação, o acordo com a emissora permitiu que o narrador passasse a fazer campanhas publicitárias. Recentemente, Galvão foi garoto-propaganda da campanha da Serasa.





Com informações do Yahoo