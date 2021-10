Ciro Gomes gasta mais de R$ 1 milhão com João Santana mas continua atrás nas pesquisas

Segundo informações da revista Crusoé, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que está em pré-campanha para o Palácio do Planalto em 2022, gastou com a empresa do marqueteiro João Santana, responsável pela campanha do presidenciável pedetista, em torno de R$ 1,1 milhão. O dinheiro é oriundo do fundo partidário.





João Santana foi contratado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) em abril deste ano para cuidar exclusivamente da campanha de Ciro Gomes nas eleições de 2022. O salário acertado foi de R$ 250 mil mensais. O marqueteiro foi um dos condenados na Operação Lava-Jato por lavagem de dinheiro. Apelidado de “Feira” nas planilhas da Odebrecht, ele foi o responsável por campanhas publicitárias vitoriosas de Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT).





Apesar dos gastos com João Santana, Ciro Gomes ainda aparece na terceira colocação nas pesquisas para a Presidência da República. À frente do pedetista estão o ex-presidente Lula (PT), que lidera, e em seguida, o presidente Jair Bolsonaro.





Via Portal CN7