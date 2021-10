Sindipostos anuncia que gasolina será vendida a R$ 3,50 por um dia em Teresina

O Sindicato dos Postos Revendedores de Combustível do Estado do Piauí (Sindipostos/PI) anunciou que vai realizar na próxima quinta-feira (14/10), a campanha “Dia Livre de Imposto” e em alguns postos de combustíveis o litro da gasolina comum será vendido a R$ 3,50, para conscientizar a população da alta carga tributária. As informações são do portal 180Graus.





Os postos que irão participar da ação são os seguintes: Posto Rede Mais (Av. João XXIII, Noivos); Posto Planalto XXI (Av. Marechal Castelo Branco, Porenquanto); Posto PH Prime (Av. Prefeito Wall Ferraz, Parque Piauí); Posto HD 1 (Av. João XXIII, Noivos) e Posto Cacique 20 (Av. Frei Serafim, Centro).





De acordo com os dados da ANP, os piauienses pagam a gasolina mais cara do Brasil, em média, R$ 6,65, no litro da gasolina comum. Os outros estados com os maiores valores são: Rio de Janeiro (R$ 6,64), Rio Grande do Norte (R$ 6,62) e Acre (R$ 6,50).