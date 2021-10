Gêmeas de 7 anos emocionam professores em homenagem; VÍDEO

As, irmãs gêmeas, Manuela e Ariela, 7, alunas da Escola Maria do Socorro Mesquita de Menezes na cidade de Cocal, Piauí, emocionaram as professoras em uma homenagem ao Dia dos Professores, ao cantarem a música “Amiga Professora” da novela Carrossel do SBT. As irmãs são alunas da professora Jocélia Miranda, Pedagoga, e cursam o Primeiro Ano do Ensino Fundamental I. Lurdinha Moura, diretora da Escola chorou ao assistir a homenagem.





Jocélia Miranda disse que as irmãs são muito inteligentes e dedicadas e a apresentação foi na comemoração do Dia das Crianças da escola, quando as meninas escolheram homenagear as professoras. “Todas as professoras ficaram emocionadas com a apresentação” disse a pedagoga.