15 DE OUTUBRO: DIA DO PROFESSOR

A base de toda conquista é o professor

A fonte de sabedoria, um bom professor

Em cada descoberta, cada invenção,

Todo bom começo, tem um bom professor



No trilho de uma ferrovia, um bom professor

No bisturi da cirurgia, um bom professor

No tijolo, na olaria, no arranque do motor

Tudo que se cria, tem um bom professor



No sonho que se realiza, um bom professor

Cada nova ideia, tem um professor

O que se aprende, o que se ensina,

Um professor



Uma lição de vida, uma lição de amor,

Na nota de uma partitura,

No projeto de arquitetura,

Em toda teoria, tudo que se inicia,

Todo bom começo, tem um bom professor