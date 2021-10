Nota de Falecimento – Dr. Jurandir Carvalho

É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do médico infectologista sobralense Dr. Jurandir Pontes de Carvalho, ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 15 de outubro. Ele foi encontrado desacordado no banheiro de sua residência, sem sinais de violência, sendo a causa da morte um provável infarto.





Aos familiares, amigos e admiradores desse grande médico, que irá deixar uma lacuna na medicina sobralense, os nossos votos de profundo pesar.





(Via Sobral em Revista)