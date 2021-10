Após mais de 40 dias detido no DF, Wellington Macedo é solto

Preso desde o último dia 3 de setembro por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de disseminar supostas fake news e de incitar, por meio de redes sociais, a invasão do Supremo, o jornalista Wellington Macedo deixou nesta sexta-feira (15) o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, onde estava detido.





Foi a esposa de Wellington, Andressa Macedo, quem confirmou a soltura do marido por meio de um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais. Segundo ela, a decisão que resultou na liberação do jornalista foi acompanhada de algumas restrições, comuns a outros investigados em inquéritos que tramitam na Suprema Corte.





– O jornalista Wellington Macedo acaba de ser liberado da Papuda com tornozeleira eletrônica. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes constam algumas restrições, entre elas: proibição de participação em redes sociais; proibição de conceder qualquer tipo de entrevista; proibição de receber visitas – escreveu.





A jornalista Sandra Terena, esposa do jornalista Oswaldo Eustáquio, compartilhou a notícia em suas redes. De acordo com ela, que protestou ao longo do último mês por conta da prisão de Macedo e de outros conservadores, Eustáquio participará de um ato no domingo (17) pela libertação também do deputado Daniel Silveira e do presidente do PTB, Roberto Jefferson.





– O jornalista Welington Macedo acaba de deixar o Complexo Penal da Papuda. Deus é fiel! Neste domingo, o jornalista Oswaldo Eustáquio vai estar em uma manifestação no Rio de Janeiro pedindo a liberdade de Daniel Silveira e Roberto Jefferson – escreveu Terena.