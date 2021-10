Governador do PT inaugura semáforo no Piauí

Na última sexta-feira (8), O governador do Piauí, Wellington Dias (PT-PI), inaugurou um semáforo em Luzilândia, no interior do Estado.





O momento em que o petista ligou o semáforo teve direito até a uma narração. O governador subiu numa escada para ligar o semáforo, sob aplausos, fez um gesto de vitória em comemoração.





A cidade que tem uma população estimada de 25 mil pessoas. Luzilândia ocupa a posição 171 entre os 224 municípios no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M).





Governador do Piauí, o Petista Wellington Dias inaugurando um semáforo. pic.twitter.com/D9LOc3AIZO — Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) October 10, 2021