Homens roubam carro com bebês gêmeos de um ano dentro

Quatro homens abordaram um carro em São Caetano do Sul, nesta sexta-feira (1), no qual estavam dois bebês gêmeos, de apenas um ano e três meses de idade. Segundo o pai das crianças, dois suspeitos estavam armados e forçaram ele e a esposa a sair do veículo.





"Estava levando meus filhos para a escola, descendo a rua um pouco curvada, eu vi os três subindo, dois com a arma em punho, pedindo para descer do carro. Era um cruzamento com uma rua menor, empurraram minha esposa para fora do carro, me tirando do carro também. Na hora, de reflexo, eu vi as duas viaturas da PM paradas a 20 metros de mim, vi que estava um pouco mais seguro”, contou o pai à emissora Record TV.





"Vi a situação dos bandidos, eles estavam atordoados, as crianças estavam travadas nas cadeirinhas, não deu para tirar elas", contou.





Os policiais perseguiram os assaltantes durante dez minutos, até o motorista perder o controle e bater o veículo, na Avenida Kennedy. Dois deles foram presos, enquanto os outros dois seguem foragidos. A fuga foi flagrada por uma câmera de monitoramento da PM, que mostra o momento da perseguição





"Foi dada voz de prisão para eles, que começaram a fugir a pé. Uma viatura da GCM [Guarda Civil Municipal] que passava local nos deu apoio", relatou o PM ao jornal Agora.





As crianças foram resgatadas sem ferimentos.





Segundo um sargento da 3ª Cia do 6º Batalhão da PM, os suspeitos haviam roubado um ferro-velho e usariam o carro para escapar.





Após o ocorrido, a mãe das crianças foi encaminhada a um hospital, pois ficou em estado de choque com o ocorrido. Ela passa bem.





"Minha esposa teve de ir a um hospital por arranhões na perna e pressão alta. As crianças estão bem; na idade deles, não conseguiram compreender a situação", contou o marido.





Os presos foram encaminhados para a Delegacia Sede de São Caetano do Sul, onde o caso foi registrado e será investigado. A Polícia Civil quer saber se eles participaram de outros quatro roubos a ferro velhos na região.





(Yahoo)