VIOLÊNCIA DESENFREADA: DOIS CORPOS SÃO ENCONTRADOS AMARRADOS DENTRO DE COVA RASA EM SÃO BENEDITO

Dois corpos ainda sem identificação foram encontrados enterrados em uma cova rasa na manhã desta sexta-feira (1º) na localidade conhecida como Sitio Carnaúba II, na zona rural do município de São Benedito.





Os corpos foram localizados por populares que suspeitaram o mau cheiro e acionaram a polícia militar. As vítimas do sexo masculino estavam amarradas e enroladas em um tapete. Como já estavam em avançado estado de decomposição, não foi possível identificar a causa da morte.





Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia militar informou que junto aos corpos, foi encontrado um bilhete de zona azul, preenchido com os dados de um veículo modelo Fiat Strada, placa POU-3A36, o qual foi roubado no município de Ibiapina no dia 21/09/2021.





Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram ao local e fizeram a remoção dos corpos ao IML (Instituto Médico Legal) em Sobral.





A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.





(Ibiapaba 24 horas)