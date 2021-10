VIOLÊNCIA SEM FIM: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM GUARACIABA DO NORTE

Um homicídio a bala foi registrado neste sábado (2) no município de Guaraciaba do Norte. De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu ainda durante a madrugada na rua Raimundo Gomes, sendo a vítima identificada como Enardo Marques de Sousa, o qual tinha 25 anos e residia em Guaraciaba do Norte.





Segundo o que foi apurado até o momento, a vítima foi atingida com várias perfurações a bala, sendo o corpo encontrado sem roupa no quintal de uma residência.





De acordo com o que a polícia apurou até o momento, o homem possivelmente estaria fugindo do ataque dos criminosos e veio a cair sem vida no quintal do imóvel.





O local foi periciado pela equipe da Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará) e o corpo foi encaminhado ao IML de Sobral.









OUTRO CASO





Momentos antes do ocorrido, um homem de 31 anos deu entrada no hospital do município com lesões por arma de fogo. A vítima foi identificada como José Pedro Saboia Neto, com antecedente por furto. A polícia investiga se o caso tem relação com o crime de homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)