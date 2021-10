INUSITADO: Homem compra droga no PIX, leva calote de traficante e liga para PMDF

Policiais militares que trabalham na Central Integrada de Atendimentos e Despacho (Ciade) receberam a ligação de um usuário de drogas indignado com o calote dado por um traficante. O telefone tocou às 17h30 de sábado (2/10) e, após o policial atender perguntando qual era a emergência, o homem do outro lado da linha não se intimidou e contou o que havia ocorrido.





De acordo com o usuário que fez a ligação, ele havia transferido R$ 60 via PIX para um traficante e não havia recebido a droga. De acordo com uma fonte ouvida pelo Metrópoles, o homem estava tão irritado que havia ido para a frente da casa do suposto traficante com o objetivo de receber a droga ou o dinheiro de volta.





Segundo o homem que fez a ligação para o 190, a cobrança da dívida seria na quadra 712 Norte. Durante atendimento, o homem acabou desligando. Uma equipe da PMDF chegou a ser enviada ao local, mas ninguém foi encontrado.





Com informações do portal Metrópoles

Foto ilustrativa