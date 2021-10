Traficante gaúcho descobre ao ser parado em blitz em MS que transportava tijolos em vez de drogas

Ao ser preso em Naviraí, interior do Mato Grosso do Sul, um traficante gaúcho descobriu que foi enganado e comprou tijolos em vez de drogas. O material de construção estava em meio a pacotes de maconha e skunk.





Os produtos foram apreendidos durante abordagem no km 130 da BR-163. Ao perceberem o nervosismo do condutor, os agentes solicitaram que ele saísse do Fiat Siena.





A maior parte da carga, encontrada no porta-malas do veículo, era representada pelos tijolos, possivelmente misturados à droga para enganar o traficante na hora da pesagem, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Também foram descobertos cerca de 69 quilos de maconha e três quilos de skunk, que tinham como destino Ijuí, no noroeste do RS, e Porto Alegre, segundo a PRF.





Segundo investigação, as drogas foram adquiridas em Capitán Bado, cidade paraguaia localizada na fronteira com o Brasil. O homem e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí. Ele responderá por tráfico de drogas.





(Diário Gaucho)